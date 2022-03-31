Kafeteryada ölü bulunan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı

İSTANBUL Eyüpsultan'da kaybolduktan 4 gün sonra Kağıthane'deki bir kafeteryanın tuvaletinde ölü bulunan genç kızın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Eyüpsultan'da 4 gündür kayıp olan Seher Akkoyun dün akşam saatlerinde Kağıthane'deki bir kafeteryanın tuvaletinde ölü bulunmuştu. Yanında şırınga ile bulunan ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Genç kızın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Yakınları tarafından alınan genç kızın cenazesi Nurtepe Cemevi'ne götürüldü.

Genç kızını dayısı Müslüm Taşdemir, kendileriyle ilgili bir sorunu olmadığını söyleyerek, "Ölüm sebebi hakkında hiçbir bilgimiz yok. Telefonu kapalıydı ulaşamadık. Kayıp olduğu ilk gün kapatmıştı telefonunu sonra haber alamadık. Tekniker stajyerdi. Bizimle ilgili en ufak bir sorunu yoktu" dedi.