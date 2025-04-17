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Kafes dövüşçüsü, genç rakibini tek yumrukla öldürdü

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Brezilya'da gerçekleştirilen ruhsatsız bir dövüş organizasyonunda 23 yaşındaki Joao Victor Penha'nın ölümüne sebep olan üç organizatör hakkında taksirle adam öldürme davası açıldı. Organizatörlerin temel güvenlik önlemlerini hiçe saydığı, dövüşçülere kask ve ağızlık sağlamadığı ve sağlık kontrollerini yaptırmadığı belirtildi.

Brezilya'da düzenlenen ruhsatsız bir dövüş organizasyonunda 23 yaşındaki Joao Victor Penha'nın ölümüyle ilgili üç organizatör hakkında taksirle adam öldürme davası açıldı.

Olayın ayrıntıları şöyle:

Brezilya'nın Ceara eyaletindeki Jijoca de Jericoacoara kasabasında geçtiğimiz yıl düzenlenen dövüş etkinliğinde temel güvenlik önlemlerinin hiçe sayıldığı ortaya çıktı. Organizatörler, dövüşçülere kask ve ağızlık sağlamadıkları gibi, maç öncesi zorunlu sağlık kontrollerini de yaptırmamışlardı.

Savunmasız bir şekilde ringe çıkan genç sporcu Joao Victor Penha, kendisinden çok daha tecrübeli ve güçlü bir rakiple eşleştirildi. Dövüş sırasında çenesine aldığı sert bir yumrukla nakavt olan Penha, hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak durumu giderek kötüleşti ve nakavttan iki gün sonra, 10 Ekim'de, beyin ölümü gerçekleşerek hayatını kaybetti.

Savcı Laua Uchoa konuyla ilgili: "Üç organizatör taksirle adam öldürme suçundan yargılanacak. Etkinliğin düzenlenmesinde ciddi ihmal vardı" açıklamasını yaptı.

Suçlanan kişiler arasında, dönemin yerel Spor Bakanı Marcio Marcelo Santos ve dövüş organizatörleri Pedro Henrique Rodrigues do Nascimento ile Natanael William de Queiroz Sousa bulunuyor. Savcılık, bu kişilerin dövüş organizasyonlarında uyulması gereken temel güvenlik kurallarını hiçe saydığını ve "sporcular için ölümcül risk yarattıklarını" iddia ediyor.

Hayatını kaybeden sporcunun kız kardeşi Lilia Maria da Penha, yaşanan trajediyle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bu dövüşler tam bir saçmalık. Dövüşün galibi sadece 100 Brezilya Reali (yaklaşık 300 TL), kaybeden ise 50 Brezilya Reali (yaklaşık 150 TL) alacaktı. Maalesef kardeşimin hayatı bu kadar küçük bir para için kaybedildi."

Kardeşiyle ilgili anılarını paylaşan Lilia, "Onun dövüşe katılmasını istemiyorduk. Hepimiz çok endişeliydik. Annem, kötü bir şey olabileceğini hissederek katılmamasını rica etmişti. Onunla konuştuk, ama o desteğimizi istedi, sonra başka seçeneğimiz kalmadı" dedi.

Joao Victor, dövüş kariyerinin yanı sıra sahildeki bir otelde insan kaynakları müdürü olarak çalışıyor ve ailesiyle birlikte yaşıyordu.

Bu olay, lisanssız dövüş organizasyonlarının tehlikelerine ve güvenlik önlemlerinin hayati önemine dikkat çekiyor.

Kafes dövüşçüsü, genç rakibini tek yumrukla öldürdü

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Kafes dövüşçüsü, genç rakibini tek yumrukla öldürdü
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOsman Yilmaz:

bir daha bu siteye uğramayacağım. Videoda düşen biri yok asılsız haber paylaşmak adet oldu bu ara.

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