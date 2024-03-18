Üye Girişi
Haberler

Kafede başlayan tartışma caddeye taştı: O anlar kamerada

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Başakşehir'de bir kafe içerisinde iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kafenin dışında birbirlerine acımasızca saldıran şahıslardan bazıları araçların üzerinden atlarken polis ekipleri kavgayı ayırmakta zorluk yaşadı. Dakikalarca süren kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kafede başlayan tartışma caddeye taştı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de bir kafe içerisinde iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kafenin dışında birbirlerine acımasızca saldıran şahıslardan bazıları araçların üzerinden atlarken polis ekipleri kavgayı ayırmakta zorluk yaşadı. Dakikalarca süren kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Başakşehir Başak Mahallesi'ndeki bir kafede yaşandı. Kafe içerisinde bulunan 2 grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Grubun tartışması dışarıda da devam etti. Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Birbirine tekme ve tokatla saldıran şahıslar araya giren polislere rağmen kavgaya devam etti. Birbirlerine araçların üzerinden atlayarak saldıran şahısların kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ramazan Ömeroğlu kimdir? AK Parti Kocaeli- Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu kaç yaşında, nereli? Şener Söğüt kimdir? AK Parti Kocaeli- Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt kaç yaşında, nereli? İbrahim Şirin kimdir? AK Parti Kocaeli- Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin kaç yaşında, nereli? Muharrem Tutuş kimdir? AK Parti Kocaeli- İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş kaç yaşında, nereli? Erol Ölmez kimdir? AK Parti Kocaeli- Kandıra Belediye Başkan adayı Erol Ölmez kaç yaşında, nereli? Mustafa Kocaman kimdir? AK Parti Kocaeli- Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman kaç yaşında, nereli? Fatih Karcı kimdir? Zafer Partisi Denizli Tavas Belediye Başkan Adayı Fatih Karcı kaç yaşında, nereli? Mehmet Yasin Özlü kimdir? AK Parti Kocaeli- Başiskele Belediye Başkan adayı Mehmet Yasin Özlü kaç yaşında, nereli? Tayfun Balıkçı kimdir? CHP Kocaeli Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı kaç yaşında, nereli? Nilay Merttürk kimdir? CHP Kocaeli Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk kaç yaşında, nereli? Ali Yıldırım Sezer kimdir? AK Parti Kocaeli- Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer kaç yaşında, nereli? Ahmet Çalık kimdir? CHP Kocaeli Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık kaç yaşında, nereli? Serkan Açıkgöz kimdir? CHP Kocaeli Kandıra Belediye Başkan Adayı Serkan Açıkgöz kaç yaşında, nereli? AK Parti Kayseri-Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Halit Taşyapan Kimdir? Esat Öztürk kimdir? AK Parti Kayseri- Yahyalı Belediye Başkan adayı Esat Öztürk kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title