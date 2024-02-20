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Kadın Sürücüye Selektör Yapan Adam Tehdit Edildi

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Kağıthane'de sokaklara dönüş yaparken sinyal vermeyen kadın sürücüyü selektör yaparak uyardığı için kadının eşi tarafından tehdit edilen adam o anları anlattı.

Kağıthane'de sokaklara dönüş yaparken sinyal vermeyen kadın sürücüyü selektör yaparak uyardığı için kadının eşi tarafından tehdit edilen adam o anları anlattı. Akademisyen Eyüp Ayan, "Şahıs 'sizin dükkanlarınızı başınıza yıkarım' diyerek tehdit etti. Trafikte selektör vermek ne anlama geliyor? Ben anlamadım" dedi.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde dün saat 09.30 sıralarında yaşanan olayda, sabah saatlerinde evinden çıkan akademisyen Eyüp Ayan, tamirhaneye gitmek üzere aracıyla yola koyulmuştu. Sürücü cadde üzerinde seyrettiği esnada bir otomobilin kadın sürücüsü, sinyal vermeden sokaklara dönüş yapmıştı. Birkaç kez bu şekilde dönüş yaptığı için arkasından seyreden Eyüp Ayan, kadına selektör yapmıştı.

"Eşime neden selektör yaptın" demişti

Ardından kadının önüne geçen sürücü tamirhaneye doğru devam etmişti. Sürücü Eyüp Ayan, evinin önüne gelip aracını park ettiği esnada kadının eşi aracıyla yanına gelmişti. Araçtan inen adam, Eyüp A. ile "eşime neden selektör yaptın" diyerek tartışmaya başlamıştı. Tartışma esnasında iddiaya göre adam, Eyüp Ayan'ı tehdit ettikten sonra ayrılmıştı. İlginç olay kameralara yansırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmamıştı.

"Kardeşim, sen benim karıma nasıl selektör yaparsın"

Yaşanan olayla ilgili akademisyen Eyüp Ayan o anları İHA'ya anlattı. Ayan, "Okmeydanı'nda aşağıya doğru inerken önümde bir araç seyir halindeydi. Ben de arkasından ilerliyordum. Sonrasında dik bir yokuşa geldiğinde yavaşlayarak sağa doğru döndü. Sağa dönerken herhangi bir sinyal vermediği için ben de selektör yaptım. Sonra yoluma devam ederken bu arkadaş peşime takılıyor. Beni 2 buçuk kilometre takip ettikten sonra yanımda durdu. Ben de bir şey soracağını düşünerek camı açtım. Arkada bulunan araçların korna çalmasıyla arkadaş devam etti. Ardından ileriden dönerek tekrar geri geldi. 'Kardeşim, sen benim karıma nasıl selektör yaparsın?' dedi. 'Bir hatam varsa kusura bakmayın, aracımda kamera var, isterseniz bakalım' dedim. Bunun üzerine adam, 'Senin karına selektör yapsalar nasıl olur?' tarzında bir cevap verdi" dedi.

"Sizin dükkanlarınızı başınıza yıkarım"

"Ben tartışma olmaması açısından sakin kaldım" diyen Ayan, sonrasında yandaki dükkanı da benim sanarak esnafa, 'Sizin dükkanlarınızı başınıza yıkarım' dedi. Ben, hata bendeyse özür dilediğimi söyledim. 'Benden özür dilemeyeceksin, eşimden dileyeceksin' diyerek beni eşinin yanına götürdü. Ben eşine, 'Ablacığım, ben selektör yaptım ama sanırım sen yanlış anlamışsın' dedim. O da, 'Önemli değil' diyerek cevap verdi. Kendisinden şikayetçi olmayı düşünmedim. Ben sosyal medyada bu yüzden paylaştım. Trafikte selektör vermek ne anlama geliyor? Ben anlamadım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kağıthane Olay Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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