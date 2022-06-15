Kaçak sigara üretimi yapılan depoya polisten baskın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaçak sigara üretimi yapılan depoya polisten baskın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kaçak sigara üretimi yapılan depoya polisten baskın

Çorum'da polis ekipleri kaçak sigara üretimi yapılan bir depoya bakın düzenledi.

Çorum'da polis ekipleri kaçak sigara üretimi yapılan bir depoya bakın düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kent merkezinde 3 kişinin bir depoda kaçak sigara doldurularak satışının yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kaçak sigara üretimi yapılan depoya baskın düzenleyen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 bin 400 adet bandrolsüz kaçak makaron sigara, 17 kilo sarma sigaralık kaçak kıyılmış tütün, 1 adet otomatik sigara basma makinası, 1 adet sigara basmak için kullanılan hava kompresörü ele geçirdi.

Gözaltına 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çorum 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title