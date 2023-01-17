Kaçak midye avcısı deniz polisi tarafından suçüstü yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yasak yerde midye avlayan şahıs, deniz polisi tarafından suçüstü yakalandı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yasak yerde midye avlayan şahıs, deniz polisi tarafından suçüstü yakalandı. Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Tavşancıl civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede yasak yerde midye avı yapan şahısların olduğu yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan deniz polisi, kaçak midyeciyi suçüstü yakaladı. Ekipler tarafından tekneye, imha edilmek üzere geçici olarak el konulurken, M.O. isimli kaçak avcıya ise idari işlem yapıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tavşancıl Dilovası Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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