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Kablo hırsızları JASAT'tan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kablo hırsızları JASAT'tan kaçamadı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çaldıkları 73 metre uzunluğundaki kabloyu, 3 bin TL karşılığında satan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çaldıkları 73 metre uzunluğundaki kabloyu, 3 bin TL karşılığında satan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, Kastamonu'nun Araç ilçesi Boyalı köyüne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaklaşık 73 metre uzunluğundaki bakır kabloyu çalan şahıslar kayıplara karıştı. İhbar üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde, kabloyu çalan şahısların A.Y. (34), K.A. (33) ve S.Y. (55) olduğu belirlendi.

Şahıslar ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ifadelerinde kabloyu çaldığı ve 3 bin TL karşılığında Ankara'da sattıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şahıslar Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan A.Y. ve K.A. tutuklanırken S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu, Jandarma, Tragger, JASAT, 3. Sayfa, Haberler

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