Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarmadan "torbacı" operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Jandarmadan 'torbacı' operasyonu

Aydın'ın Buharkent ve Nazilli ilçelerinde gerçekleştirilen "torbacı" operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Aydın'ın Buharkent ve Nazilli ilçelerinde gerçekleştirilen "torbacı" operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Buharkent ve Nazilli ilçelerinde 2 adrese baskın düzenledi. Buharkent ilçesi Savcılı Mahallesi'nde V.D. isimli şüpheli yakalanırken, ikametinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Nazilli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen H.A.D. isimli şüpheli de yakalanırken ikametinde yapılan aramada 18 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Buharkent Jandarma Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title