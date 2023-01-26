Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Çorum'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalanırken, çok sayıda sikke ve tarihi eser ele geçirildi.

Çorum'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalanırken, çok sayıda sikke ve tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin 'kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile mücadele' çalışmaları çerçevesinde, il merkezinde 3 kişinin tarihi değeri bulunan eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Şahısları bir süre takip ettikten sonra operasyon düzenleyen KOM ekipleri, şüphelilerin üstlerinde ve aracında arama yaptı. Yapılan aramalarda 42 adet sikke, 2 adet yüzük, 2 adet kolye ucu, 2 adet metal nesne, 1 adet figür başı, 1 adet aslan figürü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Çorum 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title