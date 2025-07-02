İzmir'deki Yangın Sonrası Bölge Hayalet Kasabaya Döndü

İzmir'deki Yangın Sonrası Bölge Hayalet Kasabaya Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde 29 Haziran'da başlayan yangın tamamen kontrol altına alındı. Ancak geride yanan ormanlar ve enkaza dönen evler bıraktı. Yangın sonrası yazlıkların boş kalması bölgeyi hayalet kasabaya dönüştürdü.

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde 29 Haziran'da başlayan yangın tamamen kontrol altına alınırken, geriye yanan ormanlar ve enkaza dönüşen evler bıraktı. Yaz aylarında büyük bir hareketlilik yaşayan yazlık bölgesi adeta hayalet kasabaya döndü.

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde 29 Haziran'da başlayan yangın Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile İzmir Valiliği koordinasyonunda bir çok kurum ve kuruluş ile gönüllü ekiplerin çalışmalarıyla tamamen kontrol altına alındı. Oldukça büyük bir alanda parçalı şekilde yanan Seferihisar ilçesinde meydana gelen orman yangında çam ormanı ve makilik alanlar küle dönerken yangın yerleşim yerlerine de sıçradı. Yangından etkilenen yerleşim yerlerindeki evler adeta enkaza dönerken geriye gözyaşı bıraktı.

Yaz aylarında hareketlilik yaşayan yazlıklar hayalet kasabaya döndü

Yangın sonrası boşaltılan yerleşim yerlerine geri dönüşlere izin verilirken bir çok vatandaş yeniden yangın çıkar korkusuyla bölgeye geri dönüş yapmadı. Vatandaşların bölgeye dönmemesi nedeniyle yaz aylarında hareketlilik yaşayan bölge şimdilerde adeta hayalet kasabaya döndü. Sokakların ve sahillerin boş kaldığı bölgede sessizlik hakim.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yangının kontrol altına alındığı haberini vermesi sonrası vatandaşların bölgeye gelmesi bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı

Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Karikatür provokasyonunda yeni gelişme! Müdürün ifadesi tam skandal
Yıllık ihracat 267 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı

Bakan Bolat rakamları paylaştı! Cumhuriyet tarihine geçen rekor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor

Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu

Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.