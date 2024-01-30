İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüphelinin Evine Baskın Yapıldı

İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin evine baskın yapıldı. Yapılan operasyonda çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri G.G. isimli şüphelinin uyuşturucu madde sattığı yönünde bilgi edinmesi üzerine harekete geçti. Şüphelinin belirlenen adresine dün operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda; 16 tablet halinde 224 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili hakkında soruşturma başlatılan şüpheli, G.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR