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İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüphelinin Evine Baskın Yapıldı

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İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin evine yapılan baskında çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi. Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 16 tablet halinde 224 adet sentetik ecza bulundu.

İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin evine baskın yapıldı. Yapılan operasyonda çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri G.G. isimli şüphelinin uyuşturucu madde sattığı yönünde bilgi edinmesi üzerine harekete geçti. Şüphelinin belirlenen adresine dün operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda; 16 tablet halinde 224 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili hakkında soruşturma başlatılan şüpheli, G.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Bergama İzmir Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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