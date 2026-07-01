Karşıyaka'da müteahhit aynı daireyi onlarca kişiye sattı: Mağdurlar adliyede

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir müteahhidin inşaat halindeki projede aynı parsel üzerinden çok sayıda kişiye konut satışı yaptığı ancak daireleri teslim etmediği öne sürüldü. Ev sahibi olma hayaliyle birikimlerini firmaya veren vatandaşlar, mağdur edildikleri gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Dişinden tırnağından artırarak yıllarca biriktirdikleri tüm parayı, güven duydukları firmaya teslim eden vatandaşlar, sözleşmede belirtilen teslim tarihlerinin üzerinden aylar geçmesine rağmen evlerine kavuşamadı. Sürekli farklı bahanelerle oyalanan ve durumdan şüphelenerek araştırma yapan hak sahipleri, tapularını almak istedikleri dairelerin başka kişilere de satıldığını öğrenince adeta hayatlarının şokunu yaşadı. Ortada organize bir dolandırıcılık şebekesi olduğunu ve mağdur sayısının her geçen gün arttığını öne süren vatandaşlar, soluğu adliyede alarak söz konusu müteahhit ve firma yetkilileri hakkında Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Hukuki sürecin başlatılmasının ardından, bugün kaba inşaat halinde terk edilmiş olan projenin önünde bir araya gelen mağdurlar ve avukatları, yaşananlara isyan etti. İnşaat demirlerinin paslanmaya yüz tuttuğu ve çalışmaların tamamen durduğu alanın önünde toplanan kalabalık, sadece maddi birikimlerinin değil, ailelerinin ve çocuklarının geleceğe dair umutlarının da çalındığını dile getirdi. Sürece ilişkin detaylı açıklamalarda bulunan avukatlar ve mağdur vatandaşlar, yetkililere seslenerek soruşturmanın derinleştirilmesini, kaçma şüphesi bulunan sorumluların bir an önce adalet önünde hesap vermesini talep etti.

"Soruşturma kapsamı genişletilmeli"

Mağdur ailelerin avukatlığını üstlenen Mustafa Pasenli, ortada organize bir suç yapısı olduğunu iddia ederek hukuki sürecin derinleştirilmesi gerektiğini belirtti. Avukat Pasenli, şunları kaydetti: "Yüzlerce vatandaşımızı aileleriyle birlikte mağdur eden organize suç odağına karşı başlatmış olduğumuz hukuki sürecin isyanını dile getirmek için burada bulunuyoruz. Ben bu haklı mücadelenin ve şu an arkamda duran acılı ailelerin müdafii olarak söz alıyorum. Öncelikle açıkça belirtmek istiyorum ki; karşımızda basit bir ticari uyuşmazlık, müteahhitlik hatası ya da ekonomik kriz bahanesiyle açıklanabilecek bir durum yoktur. Arkamda görmüş olduğunuz yarım kalan inşaatla, aynı yerleri birden fazla insana satarak birçok aileyi mağdur etmiş durumdadırlar. Şüpheliler, geçmişte tamamladıkları bazı projeleri birer güven mekanizması olarak kullanmışlar; bu güvenle vatandaşlarımızın ev sahibi olma hayallerini ve birikimlerini hedef alarak mükerrer şekilde yüzlerce farklı kişiye satış yapmışlardır. Bizler şu anda ilk etapta birleşen 10 müşteki adına bu hukuki süreci yürütüyor olsak da, kurulan mağdur dayanışma ağlarından biliyoruz ki mağdur sayısı yüzlercedir. Taleplerimiz nettir; soruşturmanın kapsamı, arkadaki yüzlerce mağdur da gözetilerek derhal genişletilmeli ve derinleştirilmelidir."

"Sürekli oyalama taktiğine gitti"

Yılların birikimini firmaya verdiğini belirten emekli vatandaş Mehmet Ali Ceylan, firmanın sürekli teslim tarihlerini ertelediğini ifade ederek, "2021 yılında 400 bin TL üzerinden anlaştık. 200 bin TL verdim, geri kalan 200 bin TL'yi de daireyi teslim ettiğinde verecektik. Daire bitti ama bize teslim edilmedi. Birçok kişiye aynı şekilde satış yapıldığını öğrendik. Sadece benim tanıdığım 4 kişi var, bu mahallede şu an belki yüzlerce mağdur var. Biz emekli adamız, birikimimiz o kadardı. Beni sürekli oyalama taktiğine gitti. 'Yılbaşı gelsin vereyim, ay başından sonra vereyim' diyerek sürekli oyaladı. Avukatımız aracılığıyla suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

"Senetler ve yazışmalar elimde"

Oğlunu ev sahibi yapabilmek için 2021 yılında projeye dahil olduğunu söyleyen Cengiz Kara ise süreci şu sözlerle anlattı: "Bu işin içine keşke girmez olaydım diyorum. 2021 Ocak ayının 27'sinde banka aracılığıyla 170 bin TL nakit ödeyerek, toplam 330 bin TL karşılığında anlaştım. İnşaat süresi için bana 15 ay dediler. Elimde senedim de mevcut; 'Tapuyu verince bunlar yırtılıp atılacak' dediler. O süreçten sonra firmayı 100 kere aramışımdır, ancak 10 kere açmışlardır. WhatsApp yazışmalarım, kayıtlarım elimde mevcut. 60 aylık süreç içinde 3 defa ofisinde karşı karşıya geldik, yine tarih verildi, söz verildi. 'Hayır öyle bir şey olmaz abi, söz bizim namusumuzdur' dediler ama hiçbir sözün arkasında durmadılar. Ben evimi ya da güncel bedelini istiyorum. Ayrıca bana vaat edilen 15 ayın sonrasındaki kira bedelini de talep ediyorum. Çıksın bize açıklamasını yapsın."

"Kim parayı verirse daireyi o alıyor"

Damadı için aynı bölgeden ev almak isterken mağduriyet yaşadığını iddia eden Süleyman Balakçı da, "Damada şu yan sokaktan bir tane ev aldım. 'Bir ay içinde başlayacağız' dedi, bir sene oldu başlamadı. Sonra 'Buradan vereceğim' dedi, burada da ilerleme yok, böyle kaldı. Burada bir yeri 10 kişiye satıyor. Kim parayı bastırdıysa o alıyor, ötekiler açıkta kalıyor. Yüzlerce insan var böyle. Önce 10-15 tane yapıp teslim etti, bir itimat ve kredi sağladı. Herkes de buna güvenip aldı. Gelsin adam gibi işini yapsın. Durumu yoksa gelsin bizimle uzlaşsın, anlaşsın" ifadelerini kullandı.

Mağdurların Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurularının ardından olayla ilgili başlatılan hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı