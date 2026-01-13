Haberler

İzmir'de güvenlikleri darp edip banka aracını soydular
Güncelleme:
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir bankaya ait para nakil aracı silahlı soyguncular tarafından hedef alındı. 1 saat süren arbede sonunda saldırganlar yüklü miktarda parayı alarak kayıplara karıştı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir bankaya ait para nakil aracının önünü kesen silahlı 2 soyguncu, araçtaki güvenlik görevlileriyle yaşanan uzun süreli arbedenin ardından yüklü miktarda parayı çalarak kayıplara karıştı. Görgü tanıklarını dinleyen ve kamera kayıtlarını mercek altına alan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bankaya ait para nakil aracı, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı 2 şüpheli tarafından hedef alındı. Araçta bulunan 2 güvenlik görevlisi ile soyguncular arasında arbede çıktı.

İddiaya göre, silahlı saldırganlar ile güvenlik görevlileri arasında yaklaşık 1 saat süren bir boğuşma yaşandı. Uzun süren arbedenin ardından güvenlik görevlilerinin darp edilerek baygınlık geçirdiği öne sürüldü. Güvenliklerin etkisiz hale gelmesini fırsat bilen şüpheliler, nakil aracında bulunan yüklü miktarda parayı alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ve baygınlık geçiren güvenlik görevlilerine ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Olay yerini güvenlik şeridi ile kapatan polis ekipleri, araçta ve çevrede parmak izi incelemesi gerçekleştirdi. Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını saniye saniye inceleyen ekipler, vurgunu yapıp kaçan 2 şüphelinin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - İZMİR

