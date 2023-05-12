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İzmir'de polis kurşunuyla gerçekleşen ölüme soruşturma

İzmir'de polis kurşunuyla gerçekleşen ölüme soruşturma

3. Sayfa Haberleri

İzmir'in Konak ilçesinde aile içi şiddet olayına giden polis ekiplerince, şüphelinin elindeki parlak cismin silah olabileceği değerlendirerek ikaz maksadıyla açılan ateş sonucu şahsın vurularak öldürülmesiyle olayıyla ilgili, İzmir Valiliğince adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde aile içi şiddet olayına giden polis ekiplerince, şüphelinin elindeki parlak cismin silah olabileceği değerlendirerek ikaz maksadıyla açılan ateş sonucu şahsın vurularak öldürülmesiyle olayıyla ilgili, İzmir Valiliğince adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Konak ilçesi 1161 sokak numara 3 adresinde 11.05.2023 günü 20.30 sıralarında, aile içi şiddet olayı yaşandığı ihbarı alınması üzerine, belirtilen adrese polis ekibi sevk edilmiştir. Polis ekibi olay yerine intikal ettiğinde, şüpheli S.G.'nin, ikametinin balkonunda bir kadını darp ettiğini görerek şüpheli şahsı olayı sonlandırması ve ikametin dışına çıkması için ikna etmeye çalıştığı esnada, şüpheli S.G. ikamet içine girerek elinde parlak bir cisimle balkona çıkmıştır. Bunun üzerine görevli Polis Memuru F.Y. şahsın elindeki parlak cismin silah olabileceğini değerlendirerek ikaz maksadıyla havaya iki el ateş etmiştir. Açılan ateş sonucu şüpheli S.G. baş bölgesinden yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Polis Memuru F.Y. gözaltına alınmış, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir Valiliği İzmir 3. Sayfa Haberler

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