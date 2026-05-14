İzmir'de bayram öncesi otogar ve hallerde sıkı denetim

İzmir'de Kurban Bayramı tatili öncesinde şehirlerarası otobüs terminalleri ile meyve-sebze hallerinde kapsamlı denetimler başlatıldı.

9 günlük bayram tatili öncesi piyasada fiyat istikrarının sağlanması ve haksız uygulamaların engellenmesi için İzmir genelinde harekete geçen Ticaret İl Müdürlüğü, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullanacağı ulaşım ve temel gıda noktaları mercek altına alındı.

Otogarlarda 'fahiş fiyat' ve 'tarife' mesaisi

Şehirlerarası yolcu taşımacılığının merkezleri olan otogarlarda gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, işletmelerin bilet ücret tarifelerini vatandaşların rahatça görebileceği şekilde asıp asmadığını kontrol ediyor. Bilet fiyatlarında haksız artış yapılıp yapılmadığı, tarifeye aykırı uygulamalar, tüketiciyi yanıltıcı işlemler ve haksız rekabete yol açabilecek tüm hususlar titizlikle inceleniyor.

Sebze ve meyve hallerinde stokçuluğa geçit yok

Vatandaşların temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişiminin sürdürülebilmesi hedefiyle meyve ve sebze hallerinde de sıkı takip yürütülüyor. Ekipler, ürünlerin Hal Kayıt Sisteminde (HKS) bildiriminin bulunup bulunmadığını ve bildirim içerikleriyle fiziki ürünlerin uyumunu kontrol ediyor. Ürün fiyat hareketleri, stokçuluk girişimleri, kayıt dışı faaliyetler ve piyasa dengesini bozabilecek tüm fırsatçı uygulamalar yakından takip ediliyor.

"Cezai işlem uygulanacak"

İzmir Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimler sırasında mevzuata aykırı herhangi bir uygulama tespit edilmesi halinde ilgili işletmelere idari yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı. Açıklamada, "Amacımız; bayram tatili öncesi ve tatil sürecinde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamasını sağlamak, adil ve şeffaf ticaret düzenini korumak ve piyasadaki fırsatçı uygulamalara karşı etkin mücadeleyi sürdürmektir. Denetimlerimiz bu süreçte aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı