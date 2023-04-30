İzmir'de küle dönen 8 katlı sitenin hasar tespit çalışmaları başlıyor

İZMİR - İzmir'in Narlıdere ilçesinde 27 Nisan Perşembe günü8 katlı, 40 daireli sitede yangın çıkmıştı ve ekiplerin 7 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştı. Dairelerdeki hasar tespit çalışmalarının ise hafta içinde yapılacağı öğrenildi.

İzmir'in Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloktan oluşan Folkart Sitesi'nin, 8 katlı 40 daireli bloğunda 27 Nisan Perşembe akşamı saat 22.00 sıralarına yangın çıkmıştı. Sitenin dış kaplamasının ahşap oluşu alevlerin kısa sürede büyümesine yol açarken, site sakinleri binayı hızlıca tahliye etmişti. 6 kişinin dumandan etkilendiği 1 kişinin de hafif şekilde yaralandığı yangında can kaybı yaşanmazken, yangın 28 Nisan sabah 06.00 sıralarında kontrol altına alınmıştı.

Lüks sitede bugün ise itfaiye ekipleri tarafından yangının çıkışına dair araştırmalar devam etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamladıktan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen savcının da sitede inceleme yaparak soruşturmayı tamamlayacağı ifade edildi. Daha sonra da itfaiye ekipleri dairelerdeki hasar tespit çalışmalarına başlayacak.