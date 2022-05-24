İzmir'de bir evin bahçesinde 4 av tüfeği ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de bir evin bahçesinde 4 av tüfeği ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İzmir'de bir evin bahçesinde 4 av tüfeği ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bir evin bahçesinde 4 av tüfeği ve tüfeklere ait çok sayıda kartuş ele geçirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bir evin bahçesinde 4 av tüfeği ve tüfeklere ait çok sayıda kartuş ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Güney Mahalle'de bir evin bahçesinde silahlar bulunduğu yönündeki vatandaş ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler, belirlenen adrese intikal etti. Söz konusu evin bahçesinde aramalarda bulunan ekipler, 4 av tüfeği ve tüfeklere ait çok sayıda kartuş ele geçirdi. Polis ekiplerince tüfeklere el konulurken, ev sahibi olduğu belirtilen M.C., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title