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İzmir'de balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı son yolculuğuna uğurlandı

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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 4 balıkçı hayatını kaybetti. Olayın ardından 3 balıkçının cenazesi defnedildi.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, balıkçı teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden 4 balıkçıdan 3'ü son yolcuklarına uğurlandı.

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihleraltı açıklarında Oğuz İrgit adlı balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 10 kişiden Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar adlı vatandaşların cansız bedenine ulaşılırken Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak sağ olarak kurtuldu. Batan teknede bulunan Medeni Karaduman ve Gökhan Çakır kayıp olduğu öğrenilirken, arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot ve helikopterlerle sürdürüldü.

Balıkçılara acı veda

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kaza esnasında teknede bulunduğu öğrenilen ve kayıp olarak aranan Medeni Karaduman'ın cansız bedeni ekipler tarafından dün bulundu. Karaduman'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarınca alındı. Oğuz İrgit, Orhan Pancar ve Medine Karaduman'ın cenazeleri, Dikili Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dikili Kabristanlığında defnedildi. Cenazeye hayatını kaybeden balıkçıların aileleri, yakınları ve iş arkadaşları katıldı.

Memleketinde defnedilecek

Olayda hayatını kaybeden İsmet Akdağ'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınlarınca alınarak memleketi Balıkesir'e götürüldü. Akdağ'ın da bugün memleketinde defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, kayıp balıkçılardan Gökhan Çakır adlı vatandaşı arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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