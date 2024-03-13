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İzmir'de Baba Oğul Arasında Silahlı Arbede: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde yaşanan arbede sonucunda silahla yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden bir adamın katili babası çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde evinde babasıyla arbede yaşadığı esnada silahla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 35 yaşındaki adamın katili babası çıktı.

Olay saat 01.40 sıralarında ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi 5206 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Evden gelen çığlıkları duyan mahalle sakinleri, Harun Kıyak'ın (35) karnından yaralı olduğunu görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede bıçakla yaralandığı ve durumunun ağır olduğu belirlenen Kıyak, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı ev ve sokakta incelemelerde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan Harun Kıyak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Meydana gelen cinayetle ilgili çalışmalar başlatan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi babayı hastanede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlının suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Silah kavga anında patlamış

Öte yandan hayatını kaybeden Harun Kıyak'ın, 65 yaşındaki babası A.K. ile kavga ettiği ve yaşanan arbede esnasında silahın patlamasıyla kurşunun kendisine isabet ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Olay Cinayet Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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