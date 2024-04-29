İzmir'de 4 firari hükümlü yakalandı
İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 4 firari hükümlü polis tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlülerin suçları ve hapis cezaları açıklandı.
İzmir'de 4 firari hükümlü yakalandı
İZMİR - İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri 22-25 Nisan tarihleri arasında aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda; kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 firari hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlülerden A.L.'nin silahla yağma suçundan 57 yıl, M.Ö.'nün kasten öldürme suçundan 35 yıl, C.G.'nin kasten yaralama suçundan 15 yıl 5 ay ve Ç.B.'nin uyuşturucu satmak suçundan 15 yıl 7 ay hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.