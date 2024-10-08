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İzmir'de 18 Kilo 500 Gram Külçe Altın Kaçakçılığı Ortaya Çıkarıldı

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İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, Dubai'den gelen Özbekistan uyruklu 6 kadın yolcunun vücutlarındaki ve araçlardaki aramalarda toplam 18 kilo 500 gram külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi tutuklandı.

İzmir'de 18 kilo 500 gram külçe altın ele geçirildi

İZMİR - İzmir'de polis ekipleri, Dubai'den uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen ve Havalimanı çıkış noktasında durdurulan Özbekistan uyruklu 6 kadın yolcu üzerinde 18 kilo 500 gram külçe altın ele geçirildiğini duyurdu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 02.10.2024 tarihinde Dubai'den uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen ve Havalimanı çıkış noktasında durdurulan Özbekistan uyruklu 6 kadın yolcu üzerinde ve karşılamaya gelen 2 araç içerisinde arama gerçekleştirdi. Yapılan bu aramalarda 82 adet her biri takribi 110 gram ağırlığında olan külçe altın, 18 adet oyun konsolu ve kolu (playstation), 3 adet akıllı cep telefonu (iphone 16) ele geçirildiği ifade edildi.

Vücutlarından altın çıktı

Ayrıca, alınan mahkeme kararına istinaden Özbekistan vatandaşı olan kadın şahısların iç beden muayenesi ile yapılan cerrahi müdahale sonucunda; 84 adet her biri takribi 110 gram olan külçe altın ele geçirildiği belirtildi. Yapılan aramalar neticesinde yaklaşık piyasa değeri 55 Milyon TL olan 18 kilo 500 gram külçe altının da ele geçirildiği ifade edildi.

Olayla ilgili olarak kadın şahıslara yardım ettiği tespit edilen 1 şahıs ile beraber toplam 7 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de 18 Kilo 500 Gram Külçe Altın Kaçakçılığı Ortaya Çıkarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adnan Menderes Havalimanı Özbekistan Dubai İzmir

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