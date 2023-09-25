İzmir Adliyesi Yakınındaki Lokantada Silahlı Kavga: 4 Yaralı
İzmir Bayraklı ilçesindeki adliye binasının karşısında bulunan bir lokantada, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.
İzmir Adliyesi yakınındaki bir lokantada, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bayraklı ilçesindeki adliye binasının karşısında bulunan döner lokantasında husumetli iki grup karşı karşıya geldi.
Çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa