Haberler

İzmir Adliyesi Yakınındaki Lokantada Silahlı Kavga: 4 Yaralı

3. Sayfa Haberleri

İzmir Bayraklı ilçesindeki adliye binasının karşısında bulunan bir lokantada, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

İzmir Adliyesi yakınındaki bir lokantada, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayraklı ilçesindeki adliye binasının karşısında bulunan döner lokantasında husumetli iki grup karşı karşıya geldi.

Çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

İzmir Adliyesi 3. Sayfa Güncel Haberler

title