İzmir 3. sayfa haberleri: İzmir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

İzmir habere göre İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu satıcılığı yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu satıcılığı yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 500 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, 30 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen H.C., A.C. ve E.S.'yi yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 500 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin ve 30 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR