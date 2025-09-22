Haberler

İtalya'da Gazze'ye Destek İçin Ülke Genelinde Grev

İtalya genelinde binlerce kişi, Gazze'deki soykırımı kınamak ve İsrail'e yaptırımlar talep etmek için greve gitti. Metro seferleri aksadı, Cenova ve Livorno limanları kapatıldı.

İtalya'da Gazze'ye destek eylemi düzenleniyor. Ülke genelinde binlerce kişi, sendikaların "Gazze'deki soykırımı kınamak" ve "İsrail'e diplomatik ve ekonomik yaptırımlar uygulanması" çağrıları üzerine greve gitti. İtalyan haber ajanslarına göre, başkent Roma'da birçok otobüs seferi durduruldu ve metro seferlerinde aksamalar yaşandı. Cenova ve Livorno'da göstericiler, limanları bloke etti. Göstericiler, otoyolları trafiğe kapatırken, öğrenciler derslere girmedi, mağazalar ülke çapında kapatıldı.

"İtalya konuşuyor ama hiçbir şey yapmıyor"

Roma'da yüzlerce lise öğrencisi, Roma Termini Tren İstasyonu'nun önünde toplanarak, Filistin bayrakları salladı ve "Özgür Filistin" sloganları attı. Göstericiler, "Soykırıma uğrayan bir halkı desteklemek için buradayız" açıklaması yaptı. İlk kez protestoya katıldığını belirten 18 yaşındaki Francesca Tecchia, "Gazze'de olanlar çok önemli, artık sessiz kalamam" ifadelerini kullanırken, 52 yaşındaki işçi Federica Casino da "Gazze'nin ölen çocukları ve yıkılan hastaneleri için" sokakta olduklarını söyledi. Casino, "İtalya konuşuyor ama hiçbir şey yapmıyor" diyerek, hükümete tepki gösterdi. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
