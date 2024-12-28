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İşte yeni yılda uygulanacak trafik cezaları

İşte yeni yılda uygulanacak trafik cezaları
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Yeniden değerleme oranına göre 2025 yılı için uygulanacak trafik cezalarında %43,93 oranında artış olacak. İşte kırmızı ışıkta geçmekten hız aşımına kadar yeni yılda ödenecek tüm trafik cezaları.

Yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Yeniden değerleme oranı ile 2025 yılında trafik cezalarının ne kadar artacağı da belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni oranlarla birlikte trafikteki ceza tutarlarının tamamı %43,93 oranında arttı.İşte gelecek zamlarla birlikte 2025 yılında trafik cezaları...

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası

2024: 691 TL

2025: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL

2025: 2.173 TL

Engelliler için ayrılan yere park etmek

2024: 1383 TL

2025: 1990 TL

Emniyet kemeri kullanmamak

2024: 690 TL

2025: 993 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak

2024: 1056 TL

2025: 2167 TL

Drift atma cezası

2024: 32.233 TL

2025: 46.392 TL

Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak

2024: 2.647 TL

2025: 3.810 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak

2024: 1.506 TL

2025: 2169 TL

Bu cezalara ilave olarak;

Yasak olan yerde sollama yapmak 2169 TL'ye,

Ehliyetsiz araç kullanmak 18679 TL'ye,

Aracı plakasız kullanmak 11754 TL'ye,

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 995 TL'ye yükseltildi.

Kaynak: Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - 3.Sayfa
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İşte yeni yılda uygulanacak trafik cezaları
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Ne güzel Allah daha da artırsın inşallah cezaları

Yorum Beğen11
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Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Hız sınırını %10 ile %30 arasında aşmak maddesinin, %20 ile %30 arasında aşmak şeklinde değiştirilse daha iyi olacağına inanıyorum. Saygılarımla.

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