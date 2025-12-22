Haberler

Başakşehir'de ödedikleri borcu, silahla gasp etmeye çalıştılar

Başakşehir'de bir banka önünde yaşanan silahlı gasp girişimi, parayı çeken şahısların F.P.'ye borcu olduğunu ve gaspa uğramaya çalıştıklarını ortaya çıkardı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, bir banka şubesi önünde yaşanan silahlı gasp girişiminin detayları ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışmada, parayı çeken iki kişinin borçlu oldukları firmanın çalışanına parayı teslim ettiği, ardından bu iki şahsın parayı verdikleri adamdan parayı silahla gasp etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edilecek.

Olay, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir banka şubesinin çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. (44), T.T. (41) ve F.P. (19) isimli şahıslar, bankadan para çektikleri sırada tanımadıkları şahıslar tarafından silah zoruyla gasba uğradıkları ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, konuya ilişkin detaylı bir inceleme yaptı. Yapılan çalışmada, olayın herhangi bir üçüncü tarafla ilgisi olmadığı, A.Ö. ve T.T.'nin F.P. isimli şahsın çalıştığı firma sahibine borcu olduğu gerekçesiyle bankaya giderek para çektikleri ve F.P.'ye teslim ettikleri belirlendi. Ardından T.T.'nin parayı alan F.P.'ye saldırarak onu darbettiği, bu sırada T.T.'nin arkadaşı A.Ö.'nün ise silahla rastgele havaya ateş açarak F.P.'nin banka önünde bulunan arkadaşlarının dağılmasını sağladığı anlaşıldı. Olayda yaralanan olmazken, havaya sıkılan kurşunlar park halindeki bir araca isabet etti.

Polis olay yerindeki incelemenin ardından kısa sürede A.Ö.'yü kullandığı silahla birlikte, ayrıca T.T. ile F.P.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. F.P., emniyette verdiği ifadede, olay yerinde silah zoruyla üçüncü bir tarafın saldırısına uğramış gibi ifade verdiğini itiraf etti.

Emniyetteki sorgusunun ardından F.P. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. A.Ö. ve T.T. ise "6136 SKM", "Suç Uydurma", "Nitelikli Yağma" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından yarın adliyeye sevk edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
