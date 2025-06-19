İstanbul'da Lojistik Deposunda Yangın Çıktı

İstanbul'da Lojistik Deposunda Yangın Çıktı
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İstanbul Arnavutköy'de bir lojistik firmasına ait depoda yangın çıktı. 5 bin metrekarelik alana yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Arnavutköy'de, bulunan bir lojistik firmasına ait depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 5 bin metrekarelik alana yayıldı. Alevler ekiplerin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Arnavutköy Hadımköy Nakkaş Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lojistik firmasının depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan ambalaj malzemeleri ve diğer yanıcı maddeler nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangın ihbarı üzerine Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık 5 bin metrekarelik alana yayılan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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