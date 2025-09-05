İstanbul'da Kuyumcu Soygunu Girişimi Başarısız Oldu

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde cadde üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanı, cuma namazı saatinde dört soyguncunun hedefi oldu. Ellerinde balyozla dükkana gelen soyguncular, kepenk ve camı kırarak içeri girmeye çalıştı. Bu sırada camı kırmakta zorlanan soyguncular çevrede bulunanların tepki göstermesi üzerine olay yerinden kaçtı.

Olay, öğlen saatlerinde Bağcılar Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tamamı siyah giyimli, maskeli ve kasklı dört soyguncu, iki motosikletle kuyumcunun önüne geldi. Balyozlarla dükkanın kepengini kırdıktan sonra kapı camını kırmaya çalışan soyguncular, camın dayanıklı olması nedeniyle başarılı olamadı. Çevredeki vatandaşların duruma müdahale etmeye çalışmasıyla panikleyen soyguncular, kuyumcunun camını kırmakta zorlanınca olay yerinden kaçtı.

Soygun girişimi esnasında orada bulunan kurye Yusuf Şen, "Bir anda geldiler ellerinde valiz balyoz her şey vardı. Bir anda kepengi kırdılar, sonrasında camı kırmaya çalıştılar. Camı kırmakta çok zorlandılar. Sonrasında vakit kaybedince kaçtılar. Toplamda 4 kişilerdi iki motosiklet vardı. Her yerleri kapalıydı. Yüzleri kapalıydı kafasında kask vardı. Silah yoktu yanlarında sadece balyozla geldiler. Çevredekiler müdahale etti ama bunlar korkmadı en son ana kadar kırmak için uğraştılar ama soygunu yapamayacaklarını anlayınca kaçtılar" dedi.

Polis ekipleri, olayla ilgili incelemelerde bulunarak kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL