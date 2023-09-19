İstanbul'da Kardeş Cinayeti: İrfan Özbakırcı Hakim Karşısında

FATİH'te ağabeyi İlhan Özbakırcı'yı darbederek ölümüne neden olan İrfan Özbakırcı hakim karşısına çıktı. Savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

FATİH'te ağabeyi İlhan Özbakırcı'yı (57) darbederek ölümüne neden olan ve yaşadıkları tartışmayı anlattığı arkadaşı tarafından polise ihbar edilmesi sonrasında yakalanarak tutuklanan İrfan Özbakırcı (53) hakim karşısına çıktı. Savcı, sanığın "Kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İrfan Özbakırcı getirildi. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, olay tarihi olan 31 Ağustos 2022'de "İrfan isimli şahsın ağabeyini öldürdüğünden şüpheleniyorum. Kan içerisinde olduğuna dair birşeyler söyledi" şeklinde ihbar geldiğini, daha sonra polisin Kocamustafapaşa Mahallesi Balıkçı sokakta İlhan Özbakırcı'nın cesedine ulaşıldığını belirtti.

ARKADAŞI İHBAR ETMİŞ

Olayı ihbar eden Süleyman Subaşı'nın tanık olarak alınan ifadesinde, ölenin kardeşi İrfan'ın cinayeti itiraf ettiği anlatıldı. Subaşı'nın ifadesinde, sanığı ve ağabeyini çocukluklarından beri tanıdığını, İlhan'ın beyin ameliyatı olmasından sonra evden pek çıkmadığını, İrfan'ın çalışmadığını, 1 gün önce İrfan ile mahalle parkında alkol aldıkları sırada İrfan'ın 3-4 gün önce ağabeyiyle kavga ettiklerini, kendisini yumrukladığını, ameliyat bölgesinin patlaması sonrası kanlar içerisinde kendisini bırakıp çıktığını, sonraki günlerde tepki vermediğini, vücudunun soğuması üzerine öldüğünü anlattığı mütalaada yer aldı. Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verilen mütalaada, maktulün beden travmasına maruz kalarak vücudunda çok sayıda kot kırığının bulunduğu, maktulün ölüm nedeninin ise boyuna baskı sonucu geliştiği belirtildi. Mütalaada sanık İrfan Özbakırcı'nın ifadesinde ise, ağabeyiyle aralarında annesinin ölümüyle ilgili tartışma çıktığını, ağabeyine ilk kendisinin yumruk vurduğunu ancak kaç kez vurduğunu hatırlamadığını, ertesi gün su götürdüğünü, sonra evden çıktığını, sabah tekrar ağabeyine seslendiğini, sonra yine evden çıktığını belirttiği anlatıldı. Mütalaada, sanık İrfan Özbakırcı'nın "Kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

"KARDEŞİMİ BOĞARAK ÖLDÜRMEDİM"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık İrfan Özbakırcı, mütalaayı kabul etmediğini belirterek "Kardeşimi boğarak öldürmedim, beraatımı talep ediyorum" dedi. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden süre talep etti.

SON SAVUNMA İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığa son savunmasını yapması için süre verilerek duruşma ertelendi.