İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu: 628 Bin Tablet Ele Geçirildi

İstanbul'un Fatih, Esenler ve Avcılar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, aralarında kanser, diyabet, astım ve hormonel hastalıkların tedavilerinde kullanılan ilaçların da olduğu 628 bin 469 tablet ilaç ele geçirildi. İlaçların piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu öğrenilirken operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye yurt dışından illegal yollarla getirilen ilaçların tedarik edilip, piyasaya sürüleceğini tespit etti. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, kaçak ilaçların Fatih, Esenler ve Avcılar'da depolarda saklandığını belirledi. Ekipler, yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere düzenledikleri 6 farklı operasyonda, 5 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 200 milyon lira olduğu değerlendirilen flakon ve enjektör formunda kanser, diyabet, astım, ürtiker, hormon, HPV ile romotait atrir hastalıklarının tedavisinde kullanılan 628 bin 469 tablet tıbbi ilaç ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü adli kontrol hükümleri şartıyla, serbest bırakıldı. Bir şüphelinin ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi. Bu arada operasyonda ele geçirilen ilaçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendi. - İSTANBUL