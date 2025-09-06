Haberler

İstanbul'da Garaj Günleri Başladı: Yüzde 90'a Varan İndirimler

Bahçelievler'deki alışveriş merkezinde düzenlenen Garaj Günleri indirim etkinliği, 6-14 Eylül tarihleri arasında yüzde 90'a varan indirimlerle başladı. Etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen Garaj Günleri indirim etkinliği vatandaşların yoğun ilgisiyle başladı. 6-14 Eylül tarihleri arasında sürecek organizasyonda, birçok kategoride yüzde 90'a varan indirimler sunuluyor.

İstanbul'da Bahçelievler'de bulunan AVM'de düzenlenen "Garaj Günleri" isimli geleneksel indirim kampanya günleri başladı. 6 Eylül'den 14 Eylül'e kadar sürecek olan indirim günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dünyaca ünlü markaların yüzde 90'a varan indirimle satışa sunulduğu AVM'de, açılış saatinde kepenklerin kaldırılmasıyla vatandaşlar mağazalara akın etti. Sabah saatlerinde kapılarını açan etkinlikte alışveriş merkezinde yoğunluk yaşandı. Hazır giyim, spor giyim, ayakkabı, ev tekstili, küçük ev aletleri ve aksesuar kategorilerinden yüzlerce ürün, stok fazlası ve outlet seçenekleriyle vatandaşların ilgisine sunuldu. 9 gün boyunca sürecek Garaj Günleri, 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

"Her sene geliyorum buraya"

Alışveriş yapmak için AVM'e gelen Selami Gökdereli, "İndirimler yapılıyor, her sene geliyorum buraya. Çok kalabalık oluyor. Her sezon sonu bu şekilde 'Garaj Günleri' yapıyorlar, biz de geliyoruz alışveriş yapıyoruz. Genelde fiyatlar uygun, vatandaş istediği markaya ulaşabiliyor, bütçesine göre bulabiliyor" dedi.

Fiyatların uygun olduğunu kaydeden Fatma Yarel, "Ben daha önce de alışveriş yaptım, güzel şeyler aldım. Fiyatlar da gayet uygundu. Her sene birkaç kere düzenleniyor, bence gelmemek mantıksız. Yani çok yüksek fiyattan almanın bir anlamı yok, fiyatlar gayet uygun. Etkinliğin ilk günü olmasına rağmen bayağı yoğun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
