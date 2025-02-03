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İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
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İstanbul'da internet üzerinden ucuz elektronik eşyalar ilanı vererek dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı. Sahte kargo belgeleriyle toplamda 430 dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da sosyal medyaya ucuz elektronik eşya ilanı verdikleri, sahte kargo sevk belgeleriyle çok sayıda kişiyi dolandıran 3 kişi yakalandı. Oto yıkamacı olduğu tespit edilen 3 şüphelinin 430 dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internetten alışveriş yaptıkları sırada dolandırıldıklarını söyleyen vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçti. Küçükçekmece'deki oto yıkamacıyı ofise çeviren dolandırıcıların yakalanması için operasyon düzenlendi. B.A. (38), A.A. (27) ve A.A. (39) isimli 3 şüpheli yakalandı. İşyerinde yapılana aramada 6 adet cep telefonu ve 1 adet laptop ele geçirildi.

Arandığı ortaya çıktı

Gözaltına alınan şüphelilerden B.A.'nın 12 suç kaydı olduğu ve "Başkasına ait banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama", "Bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplamda 8 aranması olduğu öğrenildi.

Güven verip sahte kargo gönderdiler

İnternet siteleri üzerinden elektronik eşya ilanı vererek uygun fiyatlarla satış yaptığı izlenimi oluşturan şüphelilerin, alıcıların belirlenen hesaplara para göndermesinin ardından sahte kargo sevk irsaliyesi fotoğrafları ile dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. 430 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

430 dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlendi

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan şüphelilerin sosyal medya hesaplarından ve internette satış yapan sitelere ucuz elektronik eşya ilanı vererek, mağdurları tuzaklarına düşürdükleri belirlendi. Şüphelilerin ürünleri satın almak isteyen müşterilerden önce kapora aldığı, daha sonra sahte kargo sevk belgeleri göndererek paranın geri kalan kısmının da hesaplarına gönderilmesini sağladıkları belirlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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