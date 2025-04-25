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İstanbul'da Deprem Anları Kamerada: Esnaf Panikle Dışarı Çıktı

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Büyükçekmece'de meydana gelen depreme yakalanan esnaf, dükkandan panik içinde kaçarken, raflardaki şişelerin yere düştüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da yaşanan deprem kamerada: Esnaf dükkandan kaçtı, şişeler yere dağıldı

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen depreme Büyükçekmece'deki dükkanında yakalanan esnaf panikle kendini dışarıya attı. Dükkanın içindeki rafta yer alan şişelerin yere düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen depreme birçok vatandaş farklı noktalarda yakalanmış ve panikle kendisini dışarıya atmıştı. Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'ndeki bir dükkanda depreme yakalanan esnafta depreme dükkanında yakalandı. Sarsıntı esnasında esnaf dükkandan koşarak çıkarken, raflarda yer alan şişeler yere düştü. O anlar ise dükkanın güvenlik kamarasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER - 3.Sayfa
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