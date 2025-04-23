İstanbul'da 6.2 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Polis Helikopteri Havalandı
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından polis helikopteri, olumsuz durumları tespit etmek amacıyla kenti havadan taradı.
Polis helikopteri havadan kenti taradı
İSTANBUL - İstanbul'un 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından havalanan polis helikopteri kenti taradı.
İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğünde depremin ardından polis helikopteri, kenti taramak için havalandı. Polis helikopteri olumsuz bir durumun olup olmadığına yönelik çalışma yaptı. Görüntüler anlık olarak merkeze iletilirken, görevliler ise kentin durumunu gözlemledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa