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İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Esenyurt'ta Kule Vinç Sallandı

İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Esenyurt'ta Kule Vinç Sallandı
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Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Esenyurt'taki bir inşaatta kule vinç beşinci binadaki sallanma anları kameraya yansıdı. Deprem sırasında vatandaşlar panik yaşadı.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremde, Esenyurt'ta bir inşaatta kule vincin sallandığı anlar kameraya yansıdı.

Silivri açıklarına 6.2 büyüklüğündeki deprem Esenyurt'ta etkili oldu. Deprem sırasında bir inşaatta bulunan kule vincin bom kompleksinin sallandığı anlar kameraya yansıdı. Vatandaşlar kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşlar panik yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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