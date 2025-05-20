İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Yolsuzluk Soruşturması: 22 Şüpheli Gözaltında

İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında İBB'nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - İSTANBUL