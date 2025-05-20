İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Yolsuzluk Soruşturması: 22 Şüpheli Gözaltında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı'nın da bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında İBB'nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa