Haberler

İsraillilerin GKRY'de satın aldıkları Trozena köyünde izinsiz inşaata başladığı iddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde İsrailli yatırımcıların satın aldıkları Trozena köyünde gerekli izinleri almadan inşaat işlerine başladıkları iddiaları gündeme geldi. Rum yetkililerin incelemeler yaptığı ve köydeki bazı inşaatların izinsiz yapıldığı belirtildi.

İsrailli yatırımcıların Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) satın aldıkları Trozena köyünde gerekli izinleri almadan inşaat işlerine başladığı iddia edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde İsrailli yatırımcılara ilişkin tartışmalar sürerken, Rum basını yeni bir iddia ortaya attı. Rum basınında yer alan haberlerde, İsrailli yatırımcıların satın aldıkları Trozena köyünde gerekli izinleri almadan inşaat işlerine başladığı iddia edildi.

Haberlerde, Rum yetkililerin dün köye giderek incelemeler gerçekleştirdikleri ve gerekli izinler alınmadan hem köy içerisi hem de çevresinde toprak işleri ile bazı inşaatların gerçekleştirildiğini tespit ettikleri aktarıldı.

İsrailli yatırımcının izin başvurularının inceleme aşamasında olduğu aktarılan haberlerde, yeni ev inşaları ve bazı eski evlerin onarımı bittiğinde 132 kişinin misafir edilebileceği bir alan oluşturulmasının planlandığı bildirildi.

İsraillilerin satın aldıkları köyün kilisesine girişleri engellediği iddiası

Köyü satın alan İsrailli yatırımcıların, köydeki Aziz Georgios Kilisesi'ne gelen Rumları içeri almadığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan bir polis, bölgede geniş bir arazinin İsraillilerin mülkiyetine geçtiğini doğruladı ve özel mülkiyet sınırları içerisinde kalan alanlara erişimin kısıtlanabileceğini ifade etmişti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKezban Kaya:

Türkiye'de böyle birşey olsa, cezası ağır olur. Avrupa'da bu konulara çok daha sert davranıyor. Niye Kıbrıs'ta farklı kurallar var? Sorunun kaynağı burası.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHatike Göksoy:

Tamam ama burada asıl soru şu değil mi, izinler kim tarafından verildi? Yani bi de arkasında kimler var diye merak ediyorum tbh... Rumlar niye ses çıkarmıyor da hep biz konuşuyoruz? Garip yani.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Gürcüm:

Yazık ya, bu köyün kilisesi ne oldu böyle, adamlar ibadet edemiyorlar mı artık?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Noa Lang Galatasaray için gemileri yaktı

Galatasaray için gemileri yaktı
Özkan Yalım 5 saat süren 'ek ifade' verdi

Özkan Yalım'ın ek ifadesi tamamlandı! 5 saat sürdü
Sivas’ta sıra dışı ameliyat: Hastanın vücudundan 7.5 kiloluk kitle çıkarıldı

Saniye Nine'nin göğsünden çıkana doktorlar bile inanamadı!

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü
Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler: Parmağımla dokunsam şampiyondu

Hacıosmanoğlu: Parmağımla dokunsam şampiyondu