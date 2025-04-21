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Modifiye festivalinde drift atan Tofaş alev aldı

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Isparta'da modifiye araç festivalinde drift atan Tofaş marka otomobil aniden alev aldı. Sürücü yangın tüpüyle müdahale ederek aracı söndürürken, izleyiciler arasında panik yaşandı.

Isparta'nın Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Modifiye Araç ve Motor Tutkunları Madde Bağımlılığına Karşı Birleşiyor" sloganıyla düzenlenen etkinlikte seyirciler arasında drift gösterisi yapan Tofaş marka bir otomobil, bir anda alev aldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Alevlerin yükselmesiyle birlikte aracı durduran sürücü, bagajdan çıkardığı yangın tüpüyle müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

ARAÇ DRİFT GÖSTERİSİNE DEVAM ETTİ

Yangın anı izleyenler arasında kısa süreli paniğe neden olurken, yangının büyümeden söndürülmesiyle rahat bir nefes alındı. Müdahalenin ardından araç drift gösterisine devam etti.

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Modifiye festivalinde drift atan Tofaş alev aldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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