Isparta'da boşanma aşamasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Isparta'da boşanma aşamasında olan çift arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Ömer Halisdemir caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur G. (27) isimli şahıs cadde üzerinde tedbir ve koruma kararı bulunan boşanma aşamasında olan eşi Hatice G. (27) karşılaştı. İkili arasında henüz bilinmeye bir sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonrası Onur G. Hatice G'yi bacağından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Onur G. ise ekiplerce olay yerinde kullanmış olduğu bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı. - ISPARTA