İskenderun Sanayi Sitesi'nde Yangın Çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Sanayi Sitesi'nde çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

İskenderun ilçesi Sanayi Sitesi'nin içerisinde yer alan bir iş yerinde yangın çıktı. Sitede bulunan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. İş yerinden çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler tarafından söndürüldü. Çıkan yangından dolayı iş yerinde maddi hasar oluştu. - HATAY