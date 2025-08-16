İskenderun'daki Mobilya Atölyesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangın, İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde yaşandı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Mobilya atölyesi olması nedeniyle içerideki ahşap malzemelerin tutuşmasıyla alevler yoğun duman oluşturdu. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın sabahın erken saatlerinde kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında, iş yerinde hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının sürdüğü, içten yanan ahşapların da güvenlik amacıyla dışarı çıkarıldığı öğrenildi. - HATAY

