İskenderun'da tarihi eser operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İskenderun'da tarihi eser operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İskenderun'da tarihi eser operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaya olarak yürüyen şahsın çantasından 2 bin 730 adet Roma, Bizans ve Helennistik döneme ait tarihi sikke, yüzük, metal obje ve toprak kandil çıktı.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaya olarak yürüyen şahsın çantasından 2 bin 730 adet Roma, Bizans ve Helennistik döneme ait tarihi sikke, yüzük, metal obje ve toprak kandil çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmada İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği birimlerince, Dumlupınar mahallesinde yaya olarak durdurulan A.A.'ya ait çantada yapılan aramada Roma, Bizans ve Helennistik döneme ait olduğu değerlendirilen; 2 bin 620 adet Sikke, 33 adet Yüzük, 73 adet Metal Obje, 4 adet Toprak Kandil, 1 Adet Unguentarium (Parfüm Şişesi) ele geçildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şahsa adli işlem yapıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İskenderun, Hatay, Metal, Roma, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title