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İskenderun'da çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Ev sakinlerinin 112'yi aramasıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası evde soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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