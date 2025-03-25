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İran, Basra Körfezi'nde Kaçak Akaryakıt Taşıyan Gemiye El Koydu

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İran Sınır Muhafızları, Basra Körfezi'nde 1 milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el koydu. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

İran tarafından Basra Körfezi'nde düzenlenen operasyonda 1 milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el konuldu, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

İran'da kaçak akaryakıt taşıdığı belirlenen bir gemiye operasyon düzenledi. İran Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Basra Körfezi'ndeki operasyonda 1 milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el konulduğu belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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