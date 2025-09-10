Haberler

İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesindeki iş kazasında, üzerine suntalar düşen Suriye uyruklu işçinin bacakları kırıldı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan işçi tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde üzerine suntalar düşen işçinin bacakları kırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Bereket Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Suriye uyruklu işçi Saadeldin İbrahim S. (48) çalıştığı sırada üzerine suntalar devrildi. Bacakları kırılan işçi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
