İşyerine defalarca giren hırsızı sopayla kovaladı:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir kebapçıya gece saatlerinde birden fazla kez girerek hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Son olayda işyeri sahibinin fark edip peşine düştüğü hırsız, kısa kovalamacanın ardından kaçmayı başardı. O anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

SÜREKLİ DÜKKANA GİREN HIRSIZA PUSU KURDU

Olay, 12 Kasım saat 05.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bir kebapçıda meydana geldi. İşyeri sahibi, son günlerde kasada sürekli eksik para olduğunu fark edince güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, sabah 05.00 sıralarında işyerine gizlice giren bir şüphelinin kasadaki paraları çaldığı ortaya çıktı. Yapılan geriye dönük incelemede, aynı kişinin defalarca dükkana girerek hırsızlık yaptığı anlaşıldı.

KOVALADI AMA YAKALAYAMADI

Durumu fark eden işyeri sahibi, hırsızın sık sık girdiği saatlerde dükkanda pusu kurdu. Şüphelinin yeniden içeri girdiği anda harekete geçen esnaf, sopayla onu yakalamaya çalıştı. Ancak kısa süreli kovalamacada hırsız kaçarak izini kaybettirdi.

TOPLAM ZARARI 50 BİN LİRA

Yaklaşık 50 bin liralık zarara uğradığını belirten işyeri sahibi Soner Özen, "Günlerdik kasa kontrollerini yaparken fark ettim ki bozuk paraların bir kısımları ortadan hep kayboluyor. Güvenlik kameralarını izlediğimiz sırada 15-16 yaşındaki bir çocuğun köşe camdaki kilit noktasına eliyle zedeleyip rahat bir şekilde açtığını fark ettik. Paraları aldıktan sonra tekrardan oraya aynı şekilde kapatıp iz bırakmadan kaybolduğunu farkedince bizde pusuyu kurduk. Gelince bu sefer camların açık olmadığını gördü, giderken o anda yakalamaya çalıştım. Çok bu konularda profesyonel tebrik ederim, baya hızlı kaçıyor. Çocuğun kim olduğunu biliyoruz. Duyduğumuz kadarıyla 100'e yakın iş yerine girmişliği var. Yine ucuz kurtuldu ama şahsı biliyoruz artık Çocuk Büronun da haberi var. Ama bizim istediğimiz bir şey var. Böyle bir iş yerine musallat olanların geri salınması hoş değil. ya başımızı belaya soksa. Gelip iş yerimizi yaksa ne olacak?" dedi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.