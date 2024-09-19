İncirliova'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı

İncirliova Acarlar Mahallesi'nde bir ihbarı değerlendiren polis, yaptığı operasyonla binlerce paket kaçak sigara, tütün ve ithalatı yasak olan elektronik sigara ele geçirdi. Ele geçirilen kaçak malzemelere el konulurken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Acarlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde satışı yasak olan kaçak tütün ve mamullerinin satıldığı yolunda ihbar alan Acarlar Polis Merkezi, akşam saatlerinde iş yerine ve işletmecinin evine baskın düzenledi. İş yeri ve evde yapılan aramalarda 1596 paket bandrolsüz sigara, 2 bin 100 adet doldurulmuş makaron, 6 bin 800 adet boş makaron, 63 adet nargile, 13 adet ithalatı yasak olan elektronik sigara ile 1 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, İncirliova İlçe genelinde kaçaklığın önlenmesine yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi. - AYDIN