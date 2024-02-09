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İncirliova'da 650 araç sürücüsüne ceza kesildi

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde Ocak ayında yapılan sorgulamalarda kusurlu bulunan 650 araç sürücüsüne ceza kesildi. Sürücü belgesiz araç kullanmak, kırmızı ışıkta geçmek, kask takmamak gibi çeşitli maddelerden ceza alan araç sayısı 650 olarak belirlendi.

Aydın'ın İncirliova ilçesince Ocak ayında 850 araca sorgu yapılırken kusurlu bulunan 650 araç sürücüsüne ceza kesildi.

İncirliova'da Ocak ayında 850 araca sorgu yapıldı. Sürücü belgesiz araç kullanmak, kırmızı ışıkta geçmek, kask takmamak gibi çeşitli maddelerden 650 araca ceza kesildi.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak için sürekli denetimlerini sürdürüyor. Ocak ayında 850 araç sorgulandı. Ekipler yapmış oldukları denetimlerde; 25 araca sürücü belgesiz araç kullanmak, 150 araca kırmızı ışıkta geçmek, 25 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan ve diğer 450 araca çeşitli maddelerden toplam 650 araca ceza kesildi. Denetimlerde 25 araç ise trafikten men edildi. Kusurlu bulunan araç sürücülerine toplam 1 milyon 200 bin lira para cezası kesildi.

Ayrıca, ilçede Ocak ay içinde 4'ü yaralamalı olmak üzere 16 kaza meydana geldi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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