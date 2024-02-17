İmralı Adası'nda batan gemide kayıp mürettebat için arama çalışmaları sürüyor

İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisindeki mürettebatı arama çalışmaları 3. gününe girerken sabah saatlerinde başlayan çalışmalar 705 personel ile sürüyor. Ayrıca geminin İstanbul Tuzla'daki tersanelerde bakımdan çıktıktan sonraki fotoğrafı ortaya çıktı. İki denizcinin cesedinin tespit edildiğine dair iddiaları da Bursa Valisi Mahmut Demirtaş yalanladı.

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemide bulunan 6 mürettebattan halen haber alınamadı. Arama çalışmaları gece boyunca da devam ederken 3. günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları 705 personel ile sürüyor. Ayrıca geminin İstanbul Tuzla'daki tersanelerde bakımdan çıktıktan sonraki fotoğrafı ortaya çıktı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 3.'üncü gününde kayıp denizcilerin ikisinin cesedine ulaşıldığı veya tespit edildiği yönündeki iddiaları yalanlayarak bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Vali Demirtaş, ayrıca arama kurtarma çalışmalarına ilişkin kayıp denizcilerin aileleri ile görüşüp onları da bilgilendirdi - BURSA