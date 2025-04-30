İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişme
İBB ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İSKİ, İSFALT ve KİPTAŞ gibi kurumlardan 2019'dan bu yana yapılan tüm ihalelerin detayları talep edildi.
İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB'ye bağlı İSKİ, İSFALT ve KİPTAŞ ile bu kurumlara bağlı birimlerden 31 Mart 2019'dan bu yana tüm ihalelerin kayıt numarasın, ihale bedeli ve yüklenici firmayı gösterecek şekilde listelenmesi talep edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa